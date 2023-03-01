Украинские боевики часто выгоняют на улицу гражданское население, вынуждая людей отдавать свои дома под укрытия. Однако иногда в жилищах их ожидают неприятные сюрпризы. Об одном из таких случаев рассказал портал «Военное дело».

Авторы публикации сообщили, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из трех человек, проникла в частный дом в одном из населенных пунктов на линии соприкосновения. На записи, опубликованной в Сети, видно, как боевики проникают в строение. Сразу после этого раздается мощный взрыв.

В доме оказалась ловушка для обнаглевших боевиков, которые привыкли не считаться с мирным населением. Мина, установленная неизвестными сработала четко, поэтому диверсанты больше не вышли из захваченного строения.