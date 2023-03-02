Киев видит недовольство НАТО отсутствием успехов ВСУ и поэтому готовит контрнаступление, призванное «ублажить» западных кураторов, пишет издание Newsweek.

Отставной полковник Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Марк Канциан поясняет, что ВСУ пойдут в контратаку на юге. Они попытаются захватить Запорожскую область, которая на первый взгляд не достаточно надежно обороняется российскими войсками.

Также Канциан считает, что ВСУ может ударить и по Херсонской области. Он уточняет, что контрнаступление необходимо Украине для достижения только одной цели – продемонстрировать Западу, что боевые действия не зашли в тупик, а украинская армия еще на что-то способна.

Напомним, что российские эксперты также считают, что Киев может попытаться пойти в наступление на Запорожском направлении. Однако ВС РФ внимательно следят за противником и полностью готовы к отражению атак.