Американские ученые выявили механизм, которые влияет на продолжительность жизни и может сохранить здоровье.

Тут имеется в виду фермент, который отвечает за расщепление алкоголя. Он также может выводить побочные жировые продукты из организма человека. Данный процесс замедляет старение и позволяет человеку иметь более здоровый организм.

Сообщается, что ученые Калифорнии искали, как запустить омолаживающий процесс аутофагии. Но в результате выявили механизм, который позволяет приостановить процесс старения.

В процессе участвует ген adh-1, который блокирует токсичный глицерин. Все это в результате продлевает жизнь на уровне клеток. Доказательство ученые получили в ходе проведения опыта на дрожжах и червях. А позже был проведен эксперимент и на людях.