Ученые получили возможность изучить живую клетку прямо изнутри. Для этого применяются наноалмазы.

В основе технологии находятся флуоресцентные наноалмазы, которые выполняют роль сенсоров. Используя их, специалисты могут дистанционно измерить магнитное поле среды, а также температуру.

Теперь же ученые из Датского университета применили алмазные частицы для введения внутрь клетки. После этого ими начали управлять посредством оптического пинцета. Это лазер, который работает в инфракрасном диапазоне. Уточняется, что подобное излучение не является губительным для клетки и она сохраняет все свои функции.

В ходе проведения ряда экспериментов ученые выяснили, что методы измерения с помощью алмазов отлично работают, даже если находятся внутри самой клетки.