Ученые из Австралии смогли разгадать тайну морского чудища «хафгуфа», который является героем мифов Скандинавии. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии со скандинавскими легендами эти существа неподвижно замирали на поверхности воды с открытой пастью и ждали свою добычу. Добычей могли стать и корабли. По преданиям, моряки прямо на кораблях заплывали в рот чудовища, так как могли спутать его зубы с обычными морскими скалами.

Теперь австралийские специалисты пришли к выводу, что эти монстры были китами. А в преданиях рассказывается про способ, который киты используют во время охоты. Эти большие млекопитающие не раз были замечены с открытым ртом над поверхностью воды. В таком положении они ожидали, когда внутрь попадет рыба.

Подобное поведение крупных морских млекопитающих было зафиксировано в первый раз в 2011 году. И с того момента ученые видели его уже неоднократно.