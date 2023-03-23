Ученые из Пензенского госуниверситета провели исследование феномена импрессинга у подростков. Это было необходимо для того, чтобы дать рекомендации по раннему раскрытию талантов, которые далее могут применяться в любых учебных заведениях в нашей стране, пишет РИА Новости.

Импрессинг – это особо сильные впечатление, которые люди получают в подростковом или детском возрасте. Именно они впоследствии оказывают влияние на возникновение сильного интереса к какому-либо виду деятельности.

В ходе эксперимента приняли участие более 400 детей школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Ученые с помощью тестирования выявили, как с течением времени изменяются увлечения и поведение детей подросткового возраста.