Учеными Университета Западной Австралии смогли узнать новую информацию о древних мустатилах, сооружений периода Неолита на Аравийском полуострове. Мустатилы в переводе с арабского означают «прямоугольники». Они представляют собой невысокие прямоугольные сооружения, размером от 20 до 600 метров.

Обнаружены мустатилы были еще 70-х годах ХХ века на севере Аравийского полуострова. Ученые смогли определить, что эти древние сооружения намного старше египетских пирамид. Всего специалистам удалось обнаружить около 1600 мустатилов.

Раскопки, производимые археологами в городе Аль-Ула, дали возможность специалистам подтвердить свою первоначальную теорию о назначении этих сооружений. Ученые утверждают, что мустатилы были построены в целях проведения ритуального жертвоприношения. Вокруг «прямоугольников» археологи обнаружили сотни фрагментов останков крупно-рогатого скота и других более мелких животных. Большинство костей было сосредоточено неподалеку от вертикального камня – бетила.