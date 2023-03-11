Организаторы ежегодной церемонии вручения премий «Оскар» решили в этом году отказаться от традиционной красной ковровой дорожки. Такую информацию передает издание Associated Press.

Сообщается, что мероприятие впервые пройдет в крытом помещении, а цвет ковра на этот раз будет песочным либо шампань. По словам организаторов, название «красная дорожка» является образным выражением, поэтому не стоит привязываться к цвету покрытия прохода. Они решили сменить цвет из-за того, что в крытом помещении красный будет смотреться чрезмерно мрачно.

Отметим, что красная дорожка на ежегодном вручении премии «Оскар» появилась в 1961 году на 33-й церемонии. Именно ее впервые транслировали по телевидению. С тех пор цвет дорожки не менялся, отличались только оттенки коврового полотна.

В этом году будет проведена 95-я церемония вручения премий «Оскар». Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе и откроется в ночь на воскресенье 12 марта в 23:30 по московскому времени.