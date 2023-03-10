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Как пишет в своем материале издание The Telegraph, группа японских ученых из Осакского университета под руководством профессора Кацухико Хаяси провела успешный опыт по выводу потомства от двух мышей мужского пола без участия мышиной особи женского пола.

Японским исследователям удалось создать из образца кожи самца мыши живую стволовую клетку. После этого ученые просто удалили из нее мужские гены, представленные Y-хромосомами, а Х-хромосомы были дублированы, что позволило стволовой клетке превратиться в полноценную яйцеклетку.

Как следует из материала, ученые разместили получившиеся яйцеклетки в искусственный орган, имитирующий работу яичника мыши, после чего они были оплодотворены спермой. Далее получившиеся 600 эмбрионов подсадили суррогатным «матерям», но здоровое потомство смогли выносить всего лишь 7 из них. Однако родившиеся мыши были здоровыми и были способны к дальнейшему воспроизводству своего вида.

По словам исследователей, далее они приступят к реализации данного эксперимента с человеческими клетками, что в перспективе поможет побороть женское бесплодие. Однако из-за того, что процесс роста яйцеклеток человека более медленный, чем у мышей, возрастает и риск нежелательных мутаций. По оценкам ученых, на отработку подобной технологии с человеческим материалом понадобится примерно 10 лет.

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