Ряд европейских СМИ отреагировал на теракт Украины в Брянской области, пишет портал «Свободная пресса». Авторы публикации отмечают, что действия ВСУ заставляют ЕС открыть глаза и реально взглянуть на происходящее.

Так, в Польше и Голландии обозреватели пишут о попытке Киева отвлечь внимание от Артемовска. Власти Украины пытаются компенсировать неспособность удержать оборону информационными трюками, а также выходками диверсионных групп. Также авторы публикаций призывают Россию дать жесткий ответ на действия Киева.

В испанском издании La Razon призывают прекратить доверять Украине. Киевский режим постоянно твердит, что не совершает нападений на приграничные регионы России и не стреляет по мирному населению. Однако он делает именно это, а иногда и только это. Теракт в Брянской области журналисты назвали бесчеловечной расправой над гражданскими и попыткой запугать население.