Атака украинских диверсантов на Брянскую область и их действия в регионе имели явную террористическую окраску. Киев пытается реализовать давно известную стратегию на устрашение, поэтому это только начало, рассказал изданию «Царьград» военный эксперт Константин Сивков.

С военной точки зрения проникновение на российскую территорию не имело для Киева никакого смысла. Целью было продемонстрировать возможность перехода границы и запугать мирное население. Это террористические методы, которые ВСУ взяли на вооружение.

«Соответственно, теперь можно уверенно говорить, что против нас ведётся именно террористическая война. Удары беспилотниками по мирным объектам, не имеющим военного значения, действия диверсионно-разведывательных групп – это явные признаки террористической войны», – объяснил Сивков.

Он отметил, что Киев действует так, чтобы создать в РФ революционную ситуацию, поэтому необходим жесткий ответ. В распоряжении России имеются все необходимые средства и силы, чтобы быстро разгромить неонацистский киевский режим. Однако для этого не хватает лишь одного – верного политического решения, считает аналитик.