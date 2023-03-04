В Сети появились фотографии поселка Марьинка, сделанные на днях. Их авторы отмечают, что в настоящий момент населенный пункты выглядит так, будто апокалипсис уже состоялся.

Напомним, что Марьинка – это один из шахтерских поселков в непосредственной близости от Донецка. ВСУ с 2014 года использовали его для обстрелов столицы ДНР, а также серьезно укрепляли, превращая в одно сплошное фортификационное сооружение, создавая многочисленные сети окопов и заливая бетоном все, что попадется на пути.

С началом специальной военной операции многоэтажные дома Марьинки и частный сектор превратились в опорные пункты украинских боевиков. Но сейчас город сложно назвать крепостью. Он практически полностью разрушен в ходе боев, на его территории нет ни единого целого здания, что хорошо видно на фотографиях.