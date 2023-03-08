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Вашингтон уже предоставил Киеву столько оружия, что восполнять его при нынешних темпах производства придётся многие годы. Об этом пишет обозреватель Брэдли Девлин в журнале The American Conservative – сообщает ТАСС.

Журналист уверяет, что военная помощь США Украине уже превысила отметку в 32 миллиарда долларов. Особо тяжёлая ситуация складывается с боеприпасами калибра 155 миллиметров и гаубицам, которые ими стреляют. По данным Девлина, Вашингтон отправил Киеву 1 миллион снарядов и 160 артустановок. Причём темпы производства и того и другого в США не особо высокие. Например, чтобы восстановить запасы боеприпасов при нынешних темпах понадобится около 6 лет.

Девлин также обратил внимание, что США передали Украине примерно треть от имеющихся в распоряжении комплексов Javelin и Stinger: 8,5 тысяч и 1,6 тысяч соответственно. На восполнение запасов этого оружия тоже уйдут годы.

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