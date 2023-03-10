Украинское издание «Страна» опубликовало информацию о получении украинскими ВС планирующих американских бомб JDAM и первом их использовании на линии соприкосновения.

Журналисты издания уточняют, что бомбу взорвали в районе населенного пункта Курдюмовка на Донбассе, передает портал “Военное дело”.

На записи, которая появилась на портале, виден сильный взрыв, разрушивший неизвестное строение.

Бомбы JDAM – это по своей сути комплект для превращения в «умный боеприпас» любого снаряда. Они представляют собой крылья и хвостовую часть, которые в буквальном смысле надеваются на боеприпас. Используя эти комплекты, украинские боевики смогут превращать старые советские авиабомбы, имеющиеся в их распоряжении, в высокоточные управляемые ракеты.