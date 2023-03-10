Британское издание The Guardian, ссылаясь на слова ученых, сообщило об опасности подтопления прибрежных зон в результате таяния морских льдов в Антарктиде.

В феврале минувшего года минимальный уровень льда в море составлял 1.79 миллионов квадратных километров. Ученые отмечают постепенное исчезновение льда во всех регионах планеты. В западной Антарктиде в прошлом году и вовсе были сильные потери ледников.

По словам специалистов, лед имеет свойство отражать солнечные лучи, поэтому он не тает быстро. Однако, если за ним есть открытая вода, то тепло может передаваться снизу. Таким образом лед может растаять значительно быстрее.

Исчезновение ледников на нашей планете может привести к серьезным последствиям на планете. Одно из них – это повышение уровня в Мировом океане. По итогу это может привести к подтоплению городов и даже стран, находящихся в прибрежных зонах. Однако ученые до сих пор не нашли способов остановить таяние ледников, так как не знают истинной причины, почему это происходит.