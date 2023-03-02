ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты готовят боевые действия против РФ и формируют три новых корпуса для этих целей. Причем один из них они планируют снабдить самыми современными средствами поражения, включая танки, БМП, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал прибытие в Исландию американского воздушного командного пункта E-6B Mercury. По словам Кошкина, этот самолет предназначен для ведения сетецентрической войны, поэтому Вашингтон намерен провести отработку всех процессов управления войсками.

По словам эксперта, на Украине сейчас фактически «работает» американская «лаборатория», которая отслеживает эффективность разных видов вооружения. Но США понимают, что ВСУ не смогут длительное время противостоять ВС РФ, поэтому уже сейчас задумываются о переносе боевых действий в другую локацию. К примеру, в Арктический регион планеты, поэтому самолет E-6B Mercury прилетел именно в Исландию.

Вам может понравиться

Генерал-майор Попов: Полностью защититься от БПЛА ВСУ возможно, но сложно

Найти какое-то универсальное решение для защиты от беспилотников, используемых ВСУ для атак на Крым и города России, невозможно. Разнообразие дронов, летящих на разной высоте и с разной скоростью, требует последовательного

В Сети появилось видео применения ВС РФ FPV-беспилотников “Бумеранг”

Российские ВС используют в зоне проведения специальной военной операции FPV-беспилотники «Бумеранг», которым не страшны различные антидроновые ружья. Видеозапись применения такого БПЛА появилась в Сети. Управление дроном осуществляется с использованием очков

Херш: Байден рискует стать человеком с «Титаника» из-за нежелания перемирия на Украине

Президент США Джо Байден вместо со своими единомышленниками вполне может оказаться на «Титанике», стремительно приближающемся к айсбергу, заявил журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование подрыва «Северных потоков». Он пояснил, что