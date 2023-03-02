Соединенные Штаты готовят боевые действия против РФ и формируют три новых корпуса для этих целей. Причем один из них они планируют снабдить самыми современными средствами поражения, включая танки, БМП, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал прибытие в Исландию американского воздушного командного пункта E-6B Mercury. По словам Кошкина, этот самолет предназначен для ведения сетецентрической войны, поэтому Вашингтон намерен провести отработку всех процессов управления войсками.

По словам эксперта, на Украине сейчас фактически «работает» американская «лаборатория», которая отслеживает эффективность разных видов вооружения. Но США понимают, что ВСУ не смогут длительное время противостоять ВС РФ, поэтому уже сейчас задумываются о переносе боевых действий в другую локацию. К примеру, в Арктический регион планеты, поэтому самолет E-6B Mercury прилетел именно в Исландию.