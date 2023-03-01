Российские военные, которые попали осенью под частичную мобилизацию, набрались боевого опыта и весьма профессионально действуют в ходе штурмов украинских позиций. Это отмечают даже украинские эксперты, пишет портал «Свободная пресса».

Так, в ходе продвижения к Красному Лиману российские бойцы уничтожили позиции противника в населенных пунктах Торское и Ямполовка. Всемерную поддержку им оказывала боевая авиация. Кроме того, были задействованы тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые эффективно выжигают силы противника, прячущиеся в укрытиях.

Боевые действия в Ямполовке существенно осложняют ситуацию для 80-й и 95-й ОДШБр, а также для 15-го и 27-го отдельных механизированных батальонов. Именно через этот населенный пункт осуществлялось снабжение боевиков в Красном Лимане, которое сейчас может оказаться перекрытым.