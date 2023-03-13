Роберт Багратуни, являющийся основателем компании Mundfish, провел беседу с поклонниками игры Atomic Heart в голосовом чате, в ходе которой ответил на вопросы игроков и поделился планами будущего развития игрового проекта.

Поклонники игры узнали, что разработчики планируют выпустить книгу по мотивам игры на 300 страниц, рассказывающую предысторию событий сюжета игры. По словам Багратуни, в скором времени также должен выйти в свет второй альбом с «советскими» песнями, использованными в качестве саундтреков компьютерной игры.

Кроме того, стало известно о работе игровой студии над DLC к основной сюжетной линии. Планируется выпуск дополнения, который станет логическим продолжением сюжетной линии и будет оформлен «в виде сериала». Багратуни заявил, что в DLC могут появиться и роботы компании Tesla, в случае согласия со стороны правообладателя Илона Маска. При этом в дополнении будут доступны новые виды оружия, разработка которых не была закончена к выпуску оригинальной версии Atomic Heart.