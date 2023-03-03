В Макеевке российский квадрокоптер ликвидировал украинского боевика, который пытался спрятаться от военнослужащих группировки «Отважные», сообщает портал «Русская весна».

Военкоры опубликовали видео, сделанное с беспилотника, наблюдавшего за домом и блиндажом на позициях противника.

Оператор дрона увидел, как боевик пытается спрятаться в сарае и атаковал строение гранатой, прикрепленной к летательному аппарату. Она попала прямо в между стропилами разрушенной крыши и разорвалась внутри. Тут же за ней последовало и «контрольное» взрывное устройство, усилившее и без того мощный взрыв и обеспечившее уничтожение противника.

Беспилотники исполняют важные роли в ходе специальной военной операции, они успешно используются как для разведки и корректировки артиллерийского огня, так и для поражения целей ВСУ.