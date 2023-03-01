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Боец ВС РФ с позывным «Моздок» голыми руками поймал украинский дрон, летевший прямо на него, и обезвредил прикрепленное к БПЛА взрывное устройство. Об этом сам военнослужащий рассказал изданию RT.

«Моздок» объяснил, что подобные дроны изготавливаются украинскими военными кустарным способом. Они не вполне надежны, так как могут изменить курс при сильном ветре. Но все же они довольно опасны, так как взрыв может спровоцировать ранение или даже гибель военнослужащего.

В качестве детонатора применяются концевики из арматуры, для создания самого дрона много материалов тоже не надо. Боец вовремя заметил летящий прямо на него беспилотник и быстро оторвал концевики. Это позволило предотвратить взрыв и избежать ранения.

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