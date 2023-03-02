Украинский генерал Александр Сырский, который недавно побывал в Артемовске, приезжал туда не просто так. Он привез бойцам ВСУ откровенно пропагандистский приказ «отбросить российские ВС» от стен города.

Мало того, в приказе говорится, что ВСУ должны вообще отодвинуть ВС РФ «как можно дальше к востоку» и захватить освобожденные населенные пункты. Непонятно, каким образом украинские подразделения, которые страдают от снарядного голода и несут колоссальные потери в Артемовске, намерены эту задачу выполнять.

Причины, по которым Сырский доставил такой приказ, просты. Население Украины обозлено тотальной мобилизацией, которая больше похожа на похищение людей и отправку их на смерть без минимальной подготовки. Сдача Бахмута в таких условиях вполне может стать серьезным раздражающим фактором. Поэтому президент Зеленский задействовал старый трюк – пропагандистские заявления, которыми он с самого начала СВО заменяет успехи своей армии.

Кроме того, украинский лидер отправил с приказом генерала Сырского, которого прочили недавно на пост Главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. Однако после сдачи Бахмута, которая неминуема, именно Сырский станет «козлом отпущения», своеобразным громоотводом для президента.