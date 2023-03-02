Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский генерал Александр Сырский, который недавно побывал в Артемовске, приезжал туда не просто так. Он привез бойцам ВСУ откровенно пропагандистский приказ «отбросить российские ВС» от стен города.

Мало того, в приказе говорится, что ВСУ должны вообще отодвинуть ВС РФ «как можно дальше к востоку» и захватить освобожденные населенные пункты. Непонятно, каким образом украинские подразделения, которые страдают от снарядного голода и несут колоссальные потери в Артемовске, намерены эту задачу выполнять.

Причины, по которым Сырский доставил такой приказ, просты. Население Украины обозлено тотальной мобилизацией, которая больше похожа на похищение людей и отправку их на смерть без минимальной подготовки. Сдача Бахмута в таких условиях вполне может стать серьезным раздражающим фактором. Поэтому президент Зеленский задействовал старый трюк – пропагандистские заявления, которыми он с самого начала СВО заменяет успехи своей армии.

Кроме того, украинский лидер отправил с приказом генерала Сырского, которого прочили недавно на пост Главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. Однако после сдачи Бахмута, которая неминуема, именно Сырский станет «козлом отпущения», своеобразным громоотводом для президента.

Вам может понравиться

Под Артемовском разгромили подразделение ВСУ имени Бориса Джонсона

В лесу под Артемовском (после «декоммунизации» – Бахмут) российские ВС разгромили крупное подразделение ВСУ, названное именем британского экс-премьера Бориса Джонсона. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового отряда, принимавшего участие

МИД РФ: В порты Одессы и Черноморска могли доставить радиоактивные материалы

Корабли, принимающие участие в «зерновой сделке», могли доставить на Украину радиоактивные материалы, передает РИА Новости. Уточняется, что для их доставки использовались порты Одессы и Черноморска (до проведенной киевским режимом «декоммунизации»

Госдеп США считает необходимым продлить “зерновую сделку”

Экспорт зерна с Украины, который регламентируется специальными соглашениями (“зерновая сделка”), стоит продлить и после истечения срока её действия. Такую позиции Государственного департамента США озвучил его представитель Нед Прайс. Слова американского