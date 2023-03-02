Командование ВСУ и руководство Украины, ощущая поддержку Запада, все чаще говорит о наступлении на южном направлении и вторжении в Крым. Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников прокомментировал подобные заявления.

Он напомнил, что Киев в ближайшие месяцы должен получить британские танки «Челленджер 2», немецкие «Леопарды», боевые машины пехоты «Мардер» и «Бредли». Именно этой техникой командование ВСУ планирует оснастить 14 новых бригад, созданных специальной для наступления на Южном фронте.

Речь идет о 23-й, 31-й, 117-й и 118-я ОМБр, 48-й отдельной артиллерийской бригаде, а также о довольно специфических подразделениях – 13-й егерской бригаде, которая будет задействована для ведения боевых действий на болотах, карательной 22-й механизированной бригаде, силами США обученной для подавления народных волнений и попыток государственных переворотов, 88-й механизированной бригаде, в которую набрали отпетых националистов, имеющих садистские наклонности.

Еще 6 бригад Ситников связывает с авиацией и реактивной артиллерией, а также с экстремистскими и карательными операциями.

Целью наступления на юг будет Крым, но на первом этапе ВСУ попытаются захватить Мелитополь. Это даст им возможность перерезать коридор на полуостров. Но следует помнить, что ВС РФ готовы к подобному развитию событий и вполне могут дать отпор врагу.