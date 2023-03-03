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Киев формирует 15-16 новых бригад, поэтому уже к концу марта в его распоряжении может оказаться два хорошо вооруженных новых корпуса. К этому времени ВСУ ожидают прибытия 45-48 немецких танков «Леопард-2», а также 90 единиц польских Т-72, рассказал порталу «Военное дело» аналитик Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что в распоряжении Киева имеются также польские танки. Есть у противника еще и самоходные артиллерийские установки и другие виды вооружений. Новые корпуса ВСУ намереваются цифровизировать для ведения боевых действий с применением сетецентрических технологий.

В конце марта-начале апреля ВСУ попытаются перейти к новому наступлению, отмечает военный эксперт. Они задействуют для этого до 140 тысяч военнослужащих. В качестве приоритетного направления аналитики называют Запорожскую область, но возможны и другие варианты.

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