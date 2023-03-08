Производство оружия и боеприпасов в Германии нужно ставить на постоянную основу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова, сказанные на встрече с жителями ФРГ в Котбусе, приводит ТАСС.

По мнению Шольца, конфликт между Россией с одной стороны, а также Украиной и странами Запада – с другой, вряд ли закончится в ближайшее время. Он продлится ещё долго, сказал федеральный канцлер, не уточнив конкретных сроков. В то же время Шольц добавил, что желает, чтобы всё было иначе.

Ранее Шольц заявлял, что много раз за последний год общался с президентом России Владимиром Путиным. При этом федеральный канцлер отметил: диалог нужно искать даже тогда, когда кажется, что время для переговоров ещё не пришло. Тем не менее Берлин, как заявлял Шольц, не отказывается от поддержки киевских властей и поставок оружия на Украину.

В Кремле ранее отмечали, что поставка вооружения Киеву со стороны западных стран не приближает мирное урегулирование конфликта. Российские власти подчёркивали, что готовы садиться за стол переговоров, однако на это не идёт украинская сторона, ставящая неприемлемые условия для их начала.