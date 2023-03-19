ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В кругах специалистов давно идут обсуждения искусственных землетрясений, которые вызывали бы серьезные разрушения. Однако такой возможности пока нет. Об этом рассказал Рубен Татевосян, замдиректора Института физики Земли по вопросам сейсмологии.

Эксперт отметил, что этот процесс известен под названием «наведенная сейсмичность». Впервые о вероятном влиянии человека на сейсмоактивность начали говорить в Индии. Местные ученые заявили о том, что после того, как на одной из рек в Индии возвели плотину, через год случилось землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла.

Сейсмолог рассказал, что сейчас до конца никому не известен механизм наведенной сейсмичности. Возможно, что попадание воды на большую глубину приводит к нарушению давления и способствует скрытым разломам.

Вам может понравиться

Ученые США обнаружили механизм, влияющий на долголетие

Американские ученые выявили механизм, которые влияет на продолжительность жизни и может сохранить здоровье. Тут имеется в виду фермент, который отвечает за расщепление алкоголя. Он также может выводить побочные жировые продукты

Чем может грозить прорыв японских биологов в выведении потомства от двух самцов

Японские биологи смогли вывести здоровое потомство из генетического материала двух самцов. Данная новость серьезно всколыхнула общественность. А вот российские специалисты не считают данную работу революционным прорывом. Биологам из Японии удалось