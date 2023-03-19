В кругах специалистов давно идут обсуждения искусственных землетрясений, которые вызывали бы серьезные разрушения. Однако такой возможности пока нет. Об этом рассказал Рубен Татевосян, замдиректора Института физики Земли по вопросам сейсмологии.

Эксперт отметил, что этот процесс известен под названием «наведенная сейсмичность». Впервые о вероятном влиянии человека на сейсмоактивность начали говорить в Индии. Местные ученые заявили о том, что после того, как на одной из рек в Индии возвели плотину, через год случилось землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла.

Сейсмолог рассказал, что сейчас до конца никому не известен механизм наведенной сейсмичности. Возможно, что попадание воды на большую глубину приводит к нарушению давления и способствует скрытым разломам.