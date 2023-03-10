Москва обладает более мощным и современным ядерным арсеналом, чем Вашингтон. В случае нападения США нечего будет противопоставить России. Такое заявление сделал сенатор Роджер Уикерс. Его цитирует РИА “Новости”.

В своём выступлении в Конгрессе Уикерс отметил, что Россия разработала ядерное вооружение, аналогов которому нет у США. Речь идёт о подводных беспилотниках, способных нести ядерные заряды на большие расстояния, а также о межконтинентальных крылатых ракетах. В этой связи Уикерс призвал власти США нарастить производство ядерного вооружения в кратчайшие сроки.

Американский политик также добавил, что Россия всё ещё остаётся грозной силой и ядерной угрозой для США, несмотря на “значительные неудачи на Украине”. Что именно Уикерс понимает под “неудачами”, он не уточнил.