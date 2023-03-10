Украинские боевики гибнут за интересы Польши, Прибалтики и других стран Североатлантического альянса, сообщил в программе «Говорит большой Львов» глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Он впервые открыто сообщил, что Киев бросает в топку сотни тысяч солдат, чтобы угодить НАТО. Также Данилов отметил, что об этом необходимо говорить как можно чаще, чтобы в Альянсе не забывали, кто его «защищает».

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», – цитирует Данилова РИА Новости.

Напомним, что Киев постоянно отказывается от мирных переговоров, пытаясь ставить нереальные условиях. Кроме того, он выпрашивает все новое и новое оружие у Запада и устраивает провокации, пытаясь втянуть НАТО в конфликт.