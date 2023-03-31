Научное издание Science опубликовало итоги исследования, которое провели специалисты из Британского университета. Ученые выяснили, что доисторические ящеры – Тиранозавры – имели плотные губы из чешуи, которые прикрывали зубы.

На основе полученных данных художники-палеонтологи создали реконструированную голову Tyrannosaurus rex. Так ученые поняли, какую структуру имели зубы тиранозавров.

В результате выяснилось, что прежние представления о внешнем виде тиранозавров были ошибочными. Зубы этих ящеров были скрыты за чешуйчатыми губами и точно не высовывались наружу, как это показано в фильмах «Парк Юрского периода».

Специалисты отмечают, что губы у рептилий были не такими мускулистыми, как у млекопитающих. Они выполняли роль защиты зубов от разрушения.