Специалистам удалось идентифицировать часть белка, которая, по их мнению, могла послужить катализатором зарождения жизни на нашей планете. Материал на данную тему вышел в американском научном журнале Science Advances.

Ученые уверены, что обнаруженная часть белка способна дать подсказки для выявления планет, на которых происходит процесс формирования жизни. Научные работники заняты поиском химических реакций, которые в итоге смогли запустить процессы зарождения жизни на Земле.

Одним из вероятных химических веществ, по версии ученых, является простой пептид с двумя атомами никеля. Специалисты дали ему название Nickelback. Специалисты отмечают, что в период между 3.5 и 3.8 миллиардов лет тому назад произошел переломный момент. Какой-то толчок запустил переход от неживых молекул к живым.

По мнению ученых, к этому толчку и привели те самые белки, часть которых обнаружили специалисты. Несколько белков-предшественников смогли реализовать основные шаги древних метаболических реакций.