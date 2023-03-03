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Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» разнесли хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. В Сети появилась видеозапись боевой работы экипажей САУ.

Данные о замаскированном опорнике были получены от разведки, которая внимательно отслеживает любые перемещения противника и фиксирует его местоположение. Самоходные артиллерийские установки тут же выдвинулись на огневые позиции и атаковали указанные цели.

После ударов по опорному пункту, на котором ВСУ разместили узел связи, самоходки «Мста-С» тут же сменили позиции и отправились наносить удары по другим целям противника. Отмечается, что артиллерийские подразделения хоть и прикрываются комплексами ПВО и РЭБ, смена позиций после ударов по врагу все равно осуществляется, чтобы устранить все возможные риски.

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