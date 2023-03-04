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Исполняющий обязанности главы Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо рассказал, что большинство жителей областного центра ждут возвращения России. По его словам, они отлично видят, что происходит и не хотят оставаться под властью киевского режима.

Сами жители Херсона неоднократно повторяли, что в составе России у региона значительно больше возможностей для развития и жизни, что при российской власти все было гораздо лучше.

Сразу после своего возвращения киевский режим затеял поиск инакомыслящих, он насаждает фактически диктатуру, которая не устраивает херсонцев.

Напомним, что в ноябре прошлого года ВС РФ оставили Херсон и отступили на левый берег Днепра, чтобы занять более выгодные позиции.

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