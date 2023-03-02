Российские ВС продвигаются вперед в Марьинке, но бои в городе идут буквально за каждый дом и каждый метр площади. Мало того, выбитые со свои позиций боевики ВСУ постоянно пытаются переходить в контратаку, но заканчиваются такие вылазки обычно плачевно для них.

Военные корреспонденты «Русской весны» поясняют, что одна из ключевых проблем – это постоянное наблюдение со стороны ВСУ с воздуха. Для этой цели боевики задействуют беспилотные аппараты. Также все поля и подходы к населенному пункту заминированы, что замедляет продвижение. Маршруты, по которым российские военные осуществляют наступление, сперва тщательно проверяют саперы. Они находят тропы, по которым можно обойти многочисленные минные поля.

Напомним, Марьинка является одной из крепостей Киева под Донецком. Сейчас бои сместились в частный сектор, большая часть города уже находится под контролем ВС РФ.