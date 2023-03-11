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Боевики ВСУ попытались организовать контратаку под Северском, подкравшись как можно ближе к позициям ВС РФ под покровом темноты. Однако группа попала под удар артиллерийских орудий и была полностью уничтожена.

Обнаружить тихо перемещающееся по полям подразделение противника удалось разведчикам, имеющим в своем распоряжении тепловизор. Они выявили отметки целей и отправили данные артиллеристам, которые точно установили координаты боевиков противника.

После этого оставалось только нанести удар, который уничтожил личный состав ВСУ и несколько единиц техники, задействованной в неудавшейся контратаке.

Северск все еще остается под оккупацией ВС Украины, однако после освобождения Артемовска этот город может стать одной из главных целей российских войск.

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