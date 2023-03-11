Портал «Русская весна» опубликовал видео уничтожения группы украинских боевиков под Северском мощным ударом артиллерийских орудий.

Подразделение ВСУ пробиралось по одном из полей за пределами города и было обнаружено российской разведкой, использующей тепловизор. Тут же координаты передали артиллеристам, которые произвели необходимые расчеты для точного наведения орудий на цель и открыли огонь.

В результате группа боевиков была полностью уничтожена, что впоследствии подтвердила разведка.

Напомним, Северск вполне может стать одной из следующих целей ВС РФ после освобождения Артемовска. ВСУ превращает этот населенный пункт в очередную крепость, чтобы не дать возможности российским войскам выйти к Славянску и Краматорску.