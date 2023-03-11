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Портал «Русская весна» продолжает освещать бои за Артемовск (после «декоммунизации» – Бахмут), которые идут уже в самом городе. Так, бойцы «Группы Вагнера» предпринимают попытки форсировать реку Бахмутка, чтобы выйти к центру населенного пункта.

По словам военных корреспондентов, «вагнеровцы» действуют грамотно и четко, отыскивая уязвимые места в обороне противника. Они моментально переходят к штурму на таких участках и добиваются успеха.

Что касается ВСУ, они по-прежнему сопротивляются, пытаясь отражать атаки, но даже украинские СМИ и военные аналитики признают, что ситуация в Бахмуте близка к критической. Боевики не в состоянии сдерживать натиск ВС РФ и лишь замедляют освобождение города «музыкантами».

Напомним, что Киев принял решение удерживать Артемовск, а также готовит контрнаступление, перебрасывая на это направление дополнительные силы.

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