В украинских СМИ появился видеорепортаж из госпиталя, в котором тяжелораненые боевики рассказали об «Артемовской мясорубке».

Один из военнослужащих сообщил, что из его группы, в состав которой входило 7 человек, на поле боя остаются пятеро, но четверо из них уже имеют контузии. Один погиб, а сам боевик находится с тяжелым ранением в госпитале.

Медики сообщают, что им приходится работать круглосуточно, так как раненых везут сплошным потоком. По словам врачей, на протяжении 8 месяцев в госпиталь привезли не более 50-60 человек, а сейчас за сутки поступает гораздо больше военных.

Подводя итог, авторы видео высказывают надежду, что украинское общество поймет необходимость отступления из Артемовска.