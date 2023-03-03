Подразделения «Группы Вагнера» уже в Бахмуте, где успешно продвигаются сразу по нескольким микрорайонам, отбивая у боевиков ВСУ одну улицу за другой, рассказал военный корреспондент Александр Симонов.

Он сообщил, что в районе «Буденовка» российские ВС установили контроль над гаражным кооперативом «Лесной», который был одним из опорных пунктов противника. В «Собачевке» вагнеровцы подошли вплотную к 4-му переулку Гоголя, а в «Забахмутке» удерживают под контролем ул. Партизанскую.

Идут бои и в микрорайоне «Мясокомбинат», где боевики ВСУ все еще пытаются оказывать слабое сопротивление на улице Заречной. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также демонстрировал фото из центральных районов Артемовска.

Напомним, что киевский режим все еще говорит о «стойкости» ВСУ в Бахмуте, хотя даже сами украинские военные признают поражение в боях за город.