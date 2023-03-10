ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чтобы организовать контрнаступление с целью захвата Мелитополя и Бердянска в Запорожской области, украинские ВС дожидаются снижения уровня воды в Днепре. Сейчас он уменьшается довольно быстрыми темпами, одновременно повышаясь на территории Белоруссии, что указывает на то, что процесс этот рукотворный, уверены военные аналитики.

Они поясняют, что как только уровень воды снизится, украинская армия сможет задействовать понтонные переправы для форсирования Днепра в Запорожской области. Это позволит ей начать контрнаступление с целью оккупировать Бердянск и Мелитополь, восстановить доступ к Азовскому морю, а также заблокировать сухопутный коридор в Крым.

В том, что весеннее контрнаступление ВСУ будет, не сомневается и Запад. Однако страны НАТО заявляют, что только Киев будет решать на каком направлении его проводить. От Альянса украинские войска будут получать только разведывательную информацию.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала видеокадры колонны БМП M2 Bradley и бронемашин HMMW США

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с колонной западной бронетехники, направляющейся в сторону Артемовска. В основном в ней движутся бронеавтомобили HMMW и боевые машины пехоты M2 Bradley американского производства. Ранее также

Генерал ВСУ Сырский в Артемовске анонсировал подготовку цугцванга для ВС России

Украинские ВС готовятся загнать российскую армию в цугцванг. Этим шахматным термином называется ситуация, в которой любой ход соперника лишь ухудшает его положение. Такое заявление сделал командующий Сухопутными силами ВСУ Александр

NYT: Пентагон блокирует передачу в Гаагу материалов о “военных преступлениях” России

Создания опасного для США прецедента опасаются в Минобороны страны. Поэтому Пентагон блокирует передачу материалов о “военных преступлениях” России на Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом пишет The