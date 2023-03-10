Чтобы организовать контрнаступление с целью захвата Мелитополя и Бердянска в Запорожской области, украинские ВС дожидаются снижения уровня воды в Днепре. Сейчас он уменьшается довольно быстрыми темпами, одновременно повышаясь на территории Белоруссии, что указывает на то, что процесс этот рукотворный, уверены военные аналитики.

Они поясняют, что как только уровень воды снизится, украинская армия сможет задействовать понтонные переправы для форсирования Днепра в Запорожской области. Это позволит ей начать контрнаступление с целью оккупировать Бердянск и Мелитополь, восстановить доступ к Азовскому морю, а также заблокировать сухопутный коридор в Крым.

В том, что весеннее контрнаступление ВСУ будет, не сомневается и Запад. Однако страны НАТО заявляют, что только Киев будет решать на каком направлении его проводить. От Альянса украинские войска будут получать только разведывательную информацию.