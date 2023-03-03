В Сети появилось полное видео подлета дрона-камикадзе к самолету ДРЛОУ на аэродроме Мачулищи под Минском. Запись опубликовало Минобороны Беларуси.

Напомним, что ВСУ задействовали для атаки на аэродром FPV-беспилотник, выделяющийся высокой скоростью полета. После инцидента представители Украины целый день трубили о повреждениях российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50. Однако уже на следующий день выяснилось, что воздушная машина находится в идеальном техническом состоянии.

На кадрах записи видно, как дрон летит по направлению к самолету. Однако примерно за сотню метров от него видео обрывается. Что указывает на падение беспилотника в результате воздействия системы РЭБ или удара комплекса ПВО.

Самолет же на другой день после атаки поднялся в небо и провел патрулирование вдоль границ Белоруссии.