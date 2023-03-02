Подразделения группировки ВС РФ «Отважные» по ночам выходят охотиться на украинских боевиков под Кременной. ВСУ обустроили свои позиции в лесу, поэтому именно там их ликвидируют российские военнослужащие.

В Сети появилась видеозапись боевой работы снайпера спецназа группировки «О». На кадрах видно, как он стреляет прямо по украинскому боевику и точно попадает в цель.

Отмечается, что спецназовцы во время ночной охоты в обязательном порядке используют тепловизионное оборудование. Оно дает возможность обнаруживать противника на большом расстоянии, точно устанавливать его местонахождение и успешно уничтожать личный состав ВСУ.

Под Кременной и Сватово продолжаются тактические бои, но ВС РФ все же медленно отодвигают боевиков ВСУ с тех позиций, которые они заняли осенью прошлого года.