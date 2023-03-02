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Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что российские ВС не должны наступать на тех направлениях, на которых качественно не отработала артиллерия. Это, по его мнению, поможет избежать ненужных потерь.

Ходаковский напомнил о понятии «рубеж развертывания», которое часто используется в планировании современных боевых действий. Однако тактическая ситуация на линии соприкосновения сейчас не позволяет развернуть войска.

Попытки идти на штурм в позиционной борьбе ведут лишь к потерям, так как противник отлично видит подготовку к атаке, готовится к ней, расставляет минные поля и устраивает засады.

Именно поэтому необходимо наступать только после качественно проведенной артподготовки. Если же уверенности в том, что артиллерия и авиация уже подавила противника и он не сможет переходить в контрнаступление, нет, лучше подождать со штурмом.

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