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Боевики ВСУ, не способные справиться с натиском российских войск в Артемовске, в панике записывают видеообращения к родственникам и друзьям на гражданке. Портал «Русская весна» нашел несколько таких сообщений в социальных сетях и мессенджерах.

Военнослужащие украинской армии находятся в подавленном состоянии, они говорят об отсутствии каких-либо шансов на выживание в сложившейся в городе ситуации. Командование бросило их, приказ уходить из Артемовска не отдают и вряд ли он будет получен.

Боевики отлично понимают, что если отступления не будет в ближайшие несколько дней, они окажутся в котле. В своих обращениях к родным и близким они обвиняют украинское командование и власти, которые превратили подразделения в расходный материал. Единственным выходом после окружения города станет сдача в плен – только в этом случае бойцы смогут надеяться, что выживут в Артемовской мясорубке.

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