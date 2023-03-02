Танкисты, боевую машину которых подбили боевики ВСУ, выжили и были эвакуированы, рассказал портал «Русская весна».

Ранее военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой были запечатлены российские танкисты. У одного из них имелось серьезное ранение в ногу, что не позволяло самостоятельно добраться до своих. Эпизод с подбитым танком произошел в районе Угледара.

Однако бойцам все же удалось выжить после уничтожения противником танка. Сейчас раненый танкист уже находится в госпитале, его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее украинское Минобороны заявило, что Москва дезинформировала ВСУ об уходе морских пехотинцев ТОФ из района южных дач под Угледаром. Когда боевики попытались сунуться в этот районе, их встретили интенсивным огнем.