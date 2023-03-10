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В Славянске раздались мощные взрывы, которые сопровождаются пожаром. В небо поднимается огромный столб черного дыма, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Он напоминает, что именно в Славянск сейчас отступают украинские боевики из Артемовска. Этот город, ставший в 2014 году символом русской весны, вполне может оказаться новой линией обороны ВСУ после потери Бахмута.

Отмечается, что удар пришелся по складу боеприпасов в Славянске, сейчас там слышны звуки детонирующих снарядов, пожар продолжается. Также по некоторым данным ракеты угодили по заводу высоковольтных изоляторов, но подтверждения этой информации пока нет.

Воздушная тревога, сопровождаемая ракетными ударами, звучит и в Дружковке, все еще оккупированной Киевом. Сведений о пораженных целях в этом населенных пункте на данный момент не поступало.

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