ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В районе Кременной успешно действуют российские десантники во взаимодействии с добровольческим подразделением БАРС «Каскад», сообщает портал «Русская весна».

На одном из участков они задействовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для уничтожения замаскированных и хорошо укрепленных вражеских позиций. Боевикам, которые предприняли вылазку в надежде прорвать оборону ВС РФ, пришлось спасаться бегством, бросая на ходу оружие и снаряжение.

На другом участке танки Т-90М «Прорыв». Нанося точные удары с закрытых позиций, боевые машины уничтожили подразделения минометчиков противника.

Напомним, что у Кременной и Сватово продолжаются тактические бои, которые все же позволяют российским ВС медленно, но уверенно продвигаться вперед.

Вам может понравиться

МИД РФ: В порты Одессы и Черноморска могли доставить радиоактивные материалы

Корабли, принимающие участие в «зерновой сделке», могли доставить на Украину радиоактивные материалы, передает РИА Новости. Уточняется, что для их доставки использовались порты Одессы и Черноморска (до проведенной киевским режимом «декоммунизации»

Генерал-майор Попов: Полностью защититься от БПЛА ВСУ возможно, но сложно

Найти какое-то универсальное решение для защиты от беспилотников, используемых ВСУ для атак на Крым и города России, невозможно. Разнообразие дронов, летящих на разной высоте и с разной скоростью, требует последовательного

Микрорайон Ступки на севере Артемовска перешел под контроль российских штурмовых отрядов

Микрорайон Ступки на севере Бахмута (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск) освобожден подразделениями «Группы Вагнера». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники. Напомним, ранее врио главы