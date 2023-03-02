В районе Кременной успешно действуют российские десантники во взаимодействии с добровольческим подразделением БАРС «Каскад», сообщает портал «Русская весна».

На одном из участков они задействовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для уничтожения замаскированных и хорошо укрепленных вражеских позиций. Боевикам, которые предприняли вылазку в надежде прорвать оборону ВС РФ, пришлось спасаться бегством, бросая на ходу оружие и снаряжение.

На другом участке танки Т-90М «Прорыв». Нанося точные удары с закрытых позиций, боевые машины уничтожили подразделения минометчиков противника.

Напомним, что у Кременной и Сватово продолжаются тактические бои, которые все же позволяют российским ВС медленно, но уверенно продвигаться вперед.