Бойцы добровольческого отряда «Эспаньола», полностью сформированного из числа футбольных фанатов различных российских клубов, вызвали на бой боевиков из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (признан террористической организацией на территории РФ).

Российские добровольцы подчеркнули, что для того, чтобы вести боевые действия с беззащитными женщинами и детьми не нужно обладать ни смелостью, ни силой. Поэтому бойцы отряда «Эспаньола» предложили своему противнику «выйти с ними на связь и оставаться поблизости».

Футбольные фанаты предложили своим оппонентам выяснить отношения по принципам «околофутбола». По их словам, они договорятся с вышестоящими структурами, чтобы на месте выяснения отношений находились только представители добровольческого отряда «Эспаньола». Также российские добровольцы предложили использовать своим оппонентам любые виды вооружений, оставив за собой право применять и «тяжелые» виды оружия.