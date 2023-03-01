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Портал «Русская весна» показал видеозапись, которую назвал «Сбежавшие из ада». На ней запечатлена колонна украинских боевиков, которые уезжают из Артемовска. Они радуются, так как сумели покинуть «Бахмутскую мясорубку», отмечают военные корреспонденты.

На кадрах видны перепачканные в грязи боевики, которые не скрывают радости. Они поднимают вверх большой палец и демонстрируют жест «Виктория», так как хоть на время могут уехать из Артемовска.

Однако город покидают они не навсегда. Официальный Киев продолжает настаивать на удержании города, поэтому совсем скоро доукомплектованные подразделения снова окажутся в эпицентре боевых действий.

Командование ВСУ заявляет, что в Артемовск планируется переброска дополнительных сил. Между тем российские ВС продолжают наступление и практически взяли город в кольцо. Не исключено, что новые подразделения украинской армии окажутся в котле и уже не смогут радостно уехать из Бахмута.

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