Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец» со ссылкой на один из Телеграм-каналов, вооруженные силы Украины получили от Тайваня около тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые способны в автоматическом режиме осуществлять атаки в режиме роя.

Российский военнослужащий с позывным «Шериф» рассказал об опасности применения данных беспилотников и способах противостояния им. По его словам, обычно если речь идет о рое дронов, то подразумевается использование малогабаритных беспилотников, сопоставимых по размеру с коптерами типа Mavic.

Главное преимущество роя БПЛА заключается в малоэффективной площади рассеивания, что делает их почти неуязвимыми для классических систем ПВО. Соответственно, по мнению «Шерифа», приоритетными целями для таких дронов будут российские системы противовоздушной обороны.

Именно поэтому необходимо усиливать линию фронта средствами радиоэлектронной борьбы. В таком случае рой беспилотников будет лишен своего главного преимущества, а именно обмена данными между отдельными дронами, что не позволит им выполнить поставленную задачу.