Российские ВС продолжают наступление на Купянском направлении и сейчас находятся всего в 5 километрах от города, сообщает портал «Военное обозрение».

Продвижение к Купянску началось еще в январе. Тогда ВС РФ создали плацдарм для дальнейшего наступления, освободив населенные пункты Двуречное, Таволжанка и Гряниковка на левом берегу Оскола.

Сейчас они движутся на юг и уже успели закрепиться в селе Синьковка рядом с притоком Оскола – рекой Гнилушка. Отсюда до Купянска по автодорогам 10 километров, а по прямой – 5 км.

Кроме того, дальнейшее продвижение в южном направлении позволит выйти к населенному пункту Петропавловка и перерезать стратегически важную для ВСУ дорогу к Сватово и Кременной. Именно по ней Киев отправляет боеприпасы, оружие, продовольствие и личный состав на территорию ЛНР.