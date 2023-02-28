Бойцы ВС РФ продолжают перемалывать противника в зоне проведения специальной военной операции. В районе посёлка Северный на авдеевском направлении была уничтожена огневая точка ВСУ. Об этом сообщает РИА “Новости”. В публикации приводятся видеокадры работы расчёта самоходной артиллерийской установки “Гвоздика”, с помощью которой была подавлена позиция врага.

На огневой точке ВСУ был установлен станковый противотанковый гранатомёт. Это препятствовало продвижению российских военных. Как рассказал офицер ВС РФ с позывным “Валек”, укрепточку выявила разведка. Военные ВСУ работали без маскировки. Получив координаты, расчёт САУ “Гвоздика” нанёс по позиции врага артиллерийский удар, поразив цель.

Авдеевское направление – одно из важнейших. По словам властей ДНР, отсюда ВСУ ведут обстрел крупных городов Республики, включая столицу региона Донецк.